Khloé Kardashian afirma que Tristan Thompson intentó besarla

LOS ÁNGELES, California.- Este domingo se estrenó la temporada 17 de ‘Keeping Up with the Kardashians’, la cual mostró la primera reunión pública de Khloé Kardashian y Tristan Thompson desde el escándalo con Jordyn Woods en febrero.

Cuando comenzó el episodio, Khloé, de 35 años, admitió que todavía tenía "tantas emociones crudas" hacia su ex a raíz del engaño.

La hermana de Kim se enfrentaba ante la duda de si invitar o no a Tristan a la fiesta de cumpleaños de True, por lo que tuvo que hablar con varias personas en busca de consejos, incluso con su madre, quien le dijo que era su decisión la que realmente importaba.

Finalmente, Khloé decidió que Thompson podría ir, pero ella lo invitó la noche anterior para que pudieran "obtener la primera charla en privado". Su reunión no fue filmada para el show, pero el Al día siguiente, Khloé contó a su asistente que fue "bastante incómodo".

"Estaba un poco persistente... Era como, 'Entonces, ¿quieres tomar una copa de vino?'", Dijo, y agregó que Thompson incluso intentó besarla después de que ella lo abrazó a regañadientes.

"Voy,‘ Este es el problema contigo. No puedes tomar lo que obtienes '”, dijo. “Entonces esta mañana dijo,‘ Gracias por dejarme ver True. Se veía genial, te veías aún mejor. "... A veces siento que si cedo una pulgada, él tomará una milla y tomará mi amabilidad por la debilidad".

Recordemos que la pareja se separó a mediados de febrero luego de que se diera a conocer que Thompson besó a Jordyn, la mejor amiga de Kylie Jenner, en una fiesta. La infidelidad también terminó con la amistad de años.