Khloé Kardashian aclara que no odia a Tristan Thompson

LOS ÁNGELES, California.- Khloé Kardashian está poniendo en orden sobre cómo se siente realmente acerca de su ex Tristan Thompson. A principios de esta semana, un usuario de Instagram publicó una foto en la que compara el parecido de True Thompson y jugador de los Cleveland Cavaliers.

"Sé que Khloe odia a Tristan, pero Baby True está empezando a parecerse a él", dice la publicación del usuario de las redes sociales.

Luego, el miércoles, la estrella de ‘Keeping Up With Kardashians’ lo puso en su lugar.

"¿Por qué odiaría a alguien que ayudó a crear un ángel así?", escribió en la sección de comentarios.

"La gente comete errores, pero no lastimaré mi propia cicatriz, estoy demasiado ocupada criando a mi hermosa bebé y asegurándome de ella, True siempre se parecerá a su papá. Ella es hermosa!! ".

Khloe también llevó a Instagram Stories para difundir el mensaje.

"No odies a nadie, no importa cuánto daño te hayan hecho", decía su publicación. "Vive con humildad, no importa cuán rico seas, piensa positivamente, no importa cuán difícil sea la vida, da mucho, incluso si te han dado poco, perdona todo, especialmente a ti mismo, y nunca dejes de orar por lo mejor para todos".

Además, ella compartió algunas palabras de sabiduría de Anthony Douglas Williams. "Estamos aquí para sanar, no para hacer daño", decía el post. "Estamos aquí para amar, no para odiar, estamos aquí para crear, no para destruir".

Recordemos que su relación con Thompson terminó debido a la infidelidad que protagonizaría junto a la ex amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.