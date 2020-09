Khea canta para que niños no se queden con cosas "chocantes"

Escribiendo letras de una manera "más universal" es como el cantante argentino Khea quiere llegar al corazón de las personas, pero sobre todo a los niños desea dejarles un mensaje de superación para que luchen por lo que más desean. "Yo espero que los niños que me escuchan sepan sacarle el buen sabor a mi música y no quedarse por ahí con cosas que son 'chocantes'", comentó a EL UNIVERSAL, al momento en que también sueña con que las demás personas vayan a cumplir sus metas y luchen por lo que les apasiona.

"Yo tengo mucho contenido que es más universal, escribo letras para que mucha gente se sienta más identificada. En otros casos escribo letras que me representan más a mí mismo, a mi entorno o para un determinado público, pero creo que se pueden encontrar muchos sentimientos en mis canciones", ahondó. El intérprete de trap ha conseguido a sus veinte años un lugar en las listas de popularidad por sus colaboraciones con artistas como OneRepublic, Blackbear, Bad Bunny, Dalex, Sech, entre muchos más.

Además, parte de ese éxito ha sido gracias a las plataformas digitales, es por ello que anima a todos sus seguidores a no rendirse y buscar la manera de lograr hacer sus sueños realidad y sobre todo buscar la felicidad.

"Hoy en día gracias a la globalización, con las redes, todo está más cerca y más al alcance de muchos chicos, personas grandes que quieren ser artistas y es más fácil por ahí verlos y apoyar a la gente…", comentó.

Y aunque las plataformas digitales han obligado a los artistas a sacar contenido constantemente, el músico afirma que es una cuestión que no le preocupa y trata de tomárselo con calma para disfrutar el momento.

"Yo me tomo las cosas lo más light posible, manejar la música a mi merced porque tengo un equipo de trabajo con quien platico para sacar mis canciones. Hoy en día sí hay muchos artistas que sacan su música mucho más rápido, pero yo trato de tener mis etapas. Hoy en día el abanico de sacar música es muy grande", expresó.

Khea está promocionando su sencillo "Ayer me llamó mi ex", el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales. "Es algo medio cómico porque quise jugar con la música y mezclar dos géneros como es la bachata y el trap. La bachata es un género que me gusta mucho, es parte del barrio donde yo vivía y me gustaba mucho y el trap es mi raíz, es lo que más hago y lo que más me representa. Siento que mucha gente se puede sentir identificada con esta letra, porque aunque es un poco cómica, a la vez pasa en la vida real", explicó.