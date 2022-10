Kevin Spacey será juzgado en tribunal por agresión sexual

Ciudad de México.- El actor Kevin Spacey se presentaría en el Tribunal Federal de Nueva York el día jueves, tras transcurrir 5 años desde que Anthony Rapp lo denunciara por comportamiento indebido que marcó el movimiento #MeToo.

Según Variety, Kevin sería juzgado por presunta agresión sexual que le habría realización a Rapp en una fiesta en Manhattan.

De acuerdo con la denuncia de Anthony el suceso ocurrió en 1986, cuando él tenía 14 años y por entonces Kevin tenía entre 26 y 27 años.

El señor Rapp señala que el señor (Spacey) Fowler lo levantó, que tocó con su mano su trasero, quien estaba vestido, por algunos segundos y, mientras lo hizo, lo acostó en una cama y que, por unos momentos, el señor Fowler se acostó vestido junto a él... No hubo besos, desnudo, caricias debajo de las ropas y no hubo frases de índole sexual o insinuaciones; además, el encuentro no duró más de dos minutos”.