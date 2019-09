Kevin Feige será el productor de una nueva película de Star Wars

ESTADOS UNIDOS.- Todavía estamos a unos meses de Star Wars Episodio IX: The Rise of Skywalker, pero Disney está haciendo planes para el futuro de la franquicia, e incluirán a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

The Hollywood Reporter confirmó que Feige desarrollará una nueva película de Star Wars junto a la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, como parte de múltiples proyectos nuevos ambientados en el universo.

"Estamos entusiasmados con los proyectos en los que Kathy y el equipo de Lucasfilm están trabajando, no solo en términos de Star Wars sino también en Indiana Jones y en llegar a otras partes de la compañía, incluidos ‘Children of Blood and Bone’ con Emma Watts y Fox", Walt Disney El copresidente y director creativo de Studios, Alan Horn, le dijo a THR. "Con el cierre de la saga Skywalker, Kathy está persiguiendo una nueva era en la narración de Star Wars, y sabiendo lo fanático que es Kevin, tenía sentido que estos dos productores extraordinarios trabajen juntos en una película de Star Wars".

Sony: Kevin Feige no tiene tiempo para hacer películas de SpiderMan.

Kevin Feige: https://t.co/ISjSBij06t — Ibai Rolando (@Roland_Ibai) September 26, 2019

Según THR, Feige le dijo a un "actor principal" sin nombre que tenía en mente un papel específico para ellos cuando se realizara la película, pero de lo contrario no hay ningún detalle.

Otros proyectos de Star Wars en proceso incluyen trilogías de características separadas del director de The Last Jedi, Rian Johnson, y los showrunners de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, mientras que la serie de acción en vivo de Jon Favreau The Mandalorian llegará a Disney + cuando el servicio de transmisión se lance en noviembre.