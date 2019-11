Kevin Feige asegura que las series de Disney+ estarán conectadas a las cintas

ESTADOS UNIDOS.- Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, dio a conocer que las nuevas series que se transmitirán por Disney+ serán dentro de la misma línea de las próximas películas.

‘‘Si quieres entender todo en las futuras películas de Marvel, probablemente necesitarás una suscripción a Disney+ porque los eventos de las nuevas series van a influir en futuras películas como Doctor Strange in the Multiverse of Madnes’’, comentó.

También reiteró que Wanda Maximoff será un personaje clave en la secuela, al igual que Loki.

‘‘No estoy seguro de que hayamos reconocido eso antes. Pero lo está’’, señaló Feige sobre el personaje de Tom Hiddleston.

Por si fuera poco, recordemos que a mediados de abril, Kevin Feige dijo a Variety que experimentarán una nueva forma de contar historias al unir las series de sus viejos personajes, con lo que pasará próximamente en el MCU.

«Estos episodios se cruzarán con las películas de una manera muy grande. Es una forma totalmente nueva de contar historias con la que podemos jugar y explorar. Es la primera narrativa de larga duración que Marvel Studios ha hecho: serán seis episodios, ocho episodios, diez episodios con los actores de las películas interpretando a sus personajes. Estarán cambiando, evolucionando, creciendo en esas series de eventos y luego esos cambios se reflejarán en sus próximas apariciones en el cine», aseguró.

La serie de Loki llegará a la plataforma en primavera de 2021 con 6 episodios de una hora cada uno.