Kenia Os habla sobre el supuesto dueto con Christian Nodal

Tijuana, Baja California.- Kenia Os presentó su segundo álbum de estudio llamado "K23" en un evento y aclaró rumores sobre un supuesto dueto con Christian Nodal.

La cantante sinaloense dijo a la prensa de Venga La Alegría que actualmente no existe una colaboración con el exnovio de Belinda y aseguró que no la sigue en sus redes. Mhoni Vidente había compartido una predicción sobre un dueto e incluso un posible romance entre los artistas.

Aunque todo indica aún no hay tal proyecto, dejó entrever, se encuentra interesada en trabajar con el músico del género regional mexicano.

Hace mucho tuvimos unos mensajes, pero después ya creo que no me sigue y no sé si me tiene bloqueada, no lo sé la verdad, pero él está en la misma disquera que yo, es una persona que yo admiro muchísimo, me encantaría colaborar con él, no se ha dado, pero nada, va a pasar si tiene que pasar"