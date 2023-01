Kenia Os estuvo a punto de trabajar en la bioserie basada en la vida de Gloria Trevi

Tijuana, Baja California.- Gloria Trevi y Kenia Os tuvieron una llamada para hablar de un proyecto que tendrían, pero los planes no se concretaron.

La cantante de "Santos" confesó en una entrevista que una persona cercana a la artista la contactó y hasta la misma Gloria Trevi declaró estar interesada en trabajar con ella para la bioserie ‘Ellas soy yo’.

Me habló alguien de su equipo (de Gloria Trevi) y luego me habló ella directamente y estuvimos en una llamada (...) Me dijo que estaba haciendo un proyecto de ella muy importante y que le gustaría que yo participara, pero que no sabía porque al parecer ya tenían a una persona”