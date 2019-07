Kenia Gascón dice comprender a Mauricio Clark

Kenia Gascón reveló lo complicado que fue para ella “salir del closet” y confirmarle al mundo su homosexualidad, por lo mismo, comprende las declaraciones de Mauricio Clark, quien desde hace algunas semanas ha vuelto a ser blanco de críticas de la comunidad LGBT+.

Me costó muchísimo tiempo, poder venir aquí a hablar con ustedes sobre el tema y decir ‘sí, si soy gay, me acepto y me amo así, y la verdad es que me gustaría pasar este mensaje a los que tienen el mismo problema de aceptación”, explicó.

Sobre las declaraciones del comunicador, donde asegura que el ambiente gay es solo drogas y perversión, la actriz dijo: “yo no coincido con él, pero lo entiendo porque yo pasé por esa etapa, yo pasé por una etapa donde yo no quería ser gay, de hecho, tuve muchísimos novios. La verdad es que yo puedo ser gay y mañana enamorarme de un hombre, pero mi esencia es gay”.

La actriz defendió su postura asegurando que el amor va más allá del sexo de las personas, pues a pesar de que se define como gay, no descarta volver a tener un romance con un hombre.

“Lo bonito es aceptarse, y eso no quiere decir que el día de mañana no me puedan ver besando a un hombre, ya ven que estoy medio loca”, declaró.