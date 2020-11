Kendall y Kylie Jenner dejaron de hablarse hasta por un mes tras su pelea en el auto

ESTADOS UNIDOS.- Kylie Jenner y Kendall Jenner no solo pelearon con golpes, sino que se dejaron de hablar por un largo tiempo.

Los famosos hermanos no se hablaron durante al menos un mes después de su explosiva pelea que también presenció Corey Gamble en el camino a casa después de una noche de fiesta, como se ve en un adelanto del episodio del jueves de Keeping Up With the Kardashians.

"Nunca supe de ella, ni siquiera un poquito, lo cual es raro", dice Kendall en el clip a Kim Kardashian.

“Ha pasado aproximadamente un mes”, agrega Khloé Kardashian.

“Kylie y yo tuvimos una pelea bastante grande de camino a casa desde Palm Springs. Ha pasado mucho tiempo y no he sabido nada de ella. Es realmente extraño, nunca hemos pasado tanto tiempo sin hablar", dice Kendall en un momento durante un confesionario.

"Le envié un mensaje de texto y le dije: '¿Por cuánto tiempo no vas a hablar con Kendall?', Y ella me gritó", dijo Khloé.

"Definitivamente se siente atacada en este momento, estoy segura”, dijo Kendall.

La pelea ocurrió durante un viaje familiar a Palm Springs. Después de que Kendall, Kylie y Corey terminaron en el mismo automóvil, las cosas se pusieron físicas cuando Kylie se negó a que el conductor dejara a Kendall en su casa, que aparentemente estaba fuera del camino. Kendall luego acusó a Corey de maldecirla durante la pelea.