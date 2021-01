¿Kendall o Kylie? Caitlyn Jenner revela con cuál de sus dos hijas tiene mejor relación

ESTADOS UNIDOS.- Caitlyn Jenner se ha convertido en una de las mujeres más famosas e influyentes del medio del espectáculo, no sólo por su aparición en el reality show que lanzó a la fama a su familia, "Keeping Up Whith The Kardashians", sino por ser ganadora de una medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal, en 1976.

En aquel entonces llevaba por nombre Bruce Jenner y tuvo un primer matrimonio con Chrystie Crownover, con quien procreó dos hijos: Burt y Cassandra, pero la pareja se separó y se volvió a casar con Linda Thompson y nacieron Brandon y Brody.

Un tercer matrimonio lo realizó con Kris Jenner, quien ya tenía cuatro hijos de su primer matrimonio con el famoso abogado Robert Kardashian.

Bruce y Kris Jenner tuvieron a Kendall y Kaylie, quienes se unieron a la familia que ya estaba conformada por Kimberly, Kourtney, Khloe y Robert Kardashian.

En 2015 Jenner culminó el cambo de sexo de hombre a así como su identidad, llevando por nombre Caitlyn Marie Jenner, quien se dedica a impartir conferencias, participa como anfitriona de eventos y es embajadora de diferentes marcas.



La relación con sus hijas

En una entrevista que Caitlyn dio al podcast “The Skinny Confidential Him & Her”, habló sobre la relación que lleva con sus dos hijas menores, Kendall y Kylie, quienes como ya se sabe, Kendall es top model, mientras que Kylie es empresaria, ambas muy exitosas en su rango.

Foto: Instagram

Kendall, Caitlyn y Kylie Jenner.

La estrella de televisión reveló que con quien pasa mayor tiempo es con Kylie, la menor de las dos, ya que Kendall viaja mucho por su trabajo, mientras que Kylie vive en la misma ciudad y procuran verse una vez por semana.

Kendall va un poco a lo suyo, mientras que con Kylie tengo ocasión de pasar más tiempo. De hecho, anoche cené con ella en su casa. Tratamos de quedar una vez por semana o, como poco, una vez cada dos semanas", dijo.

Caitlyn destacó que siempre que va a la casa de su hija la deleita con platillos exquisitos, pero que obviamente compra, ya que Kylie no cocina y lleva una buena relación con su amiga Sophia, con quien se le ve seguido públicamente, pero niega tener una relación sentimental con ella.

"Siempre que voy a su casa, me deleita con platos maravillosos, pero están preparados de antemano, no los hace ella. ¡Son mejores que los de los restaurantes!", agregó.

La mujer de 71 años de edad, resaltó que lo mejor de las visitas con su hija es el poder disfrutar de su nieta Stormie, hija de Kylie y el rapero Travis Scott.