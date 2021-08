Kendall Jenner usa bikini apenas visible mientras navega con Devin Booker

ITALIA.- Kendal Jenner hizo alarde de su juvenil figura de modelo en un bikini apenas visible mientras estaba a bordo de un yate de lujo con su novio, el jugador de baloncesto de la NBA, Devin Booker, así lo dio a conocer esta semana el portal especializado en espectáculos "Page Six".

La pareja llegó a las costas de Cerdeña, Italia, con varios amigos el jueves, donde la joven modelo de 25 años lució un bikini de hilo que mostraba su delgado físico, junto con unas gafas de solo y una gorra color canela. El olímpico Booker, de 24 años, fue visto vistiendo una camiseta blanca, al igual que todos los demás hombres a bordo, y bañador negros básicos.

En algunas tomas se vio a la pareja abrazándose y en otras parecían estar colocándose lo que podría ser bloqueador solar o bronceador. Kendall también estaba segura de tomar fotos de sus amigos en su teléfono, riéndose mientras dos invitados luchaban juguetonamente en la terraza.

Kendall Jenner disfruta del verano en las costas italianas acompañada de su novio medallista olímpico.

Capturan el momento en imágenes

La escapada italiana del jueves sigue a la salida de la pareja junto al lago a principios de esta semana, donde Booker tomó una rara foto de su novia con su medalla de oro olímpica mientras descansaba en un bote.

El atleta se llevó a casa el premio como parte del equipo de baloncesto del equipo de EE. UU., Que recogió su cuarta medalla de oro consecutiva en Tokio este verano.

Jenner felicitó a su novio en Instagram en ese momento, publicando una foto de su televisor con una foto del equipo y subtitulándola con un emoji de una medalla de oro.

Kendall Jenner usó un diminuto bikini navegando con su novio Devin Booker en Italia.

El escolta de los Phoenix Suns y la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" provocaron por primera vez rumores de romance en abril de 2020 después de que las fuentes afirmaron que la profesional de la pasarela había estado pasando tiempo en Arizona.

La pareja finalmente se hizo oficial de Instagram el Día de San Valentín de 2021, celebrando su primer aniversario en junio.