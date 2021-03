Kendall Jenner niega estar embarazada luego de que su madre, Kris Jenner, realizara una publicación “confusa” en redes sociales

LOS ÁNGELES, California.- Kris Jenner enloqueció a sus seguidores de redes sociales tras publicar un mensaje confuso en Twitter, donde parecía que estaba anunciando el embarazo de la única hija que no ha sido madre: Kendall Jenner.

El pasado jueves, Kris Jenner le puso un mensaje por Twitter a su hija Kendall, pero confundió a los seguidores de “Keeping Up With The Kardashians”, ya que al final del texto puso un emoji de biberón.

“¡¡¡Tienes esto !!! @Kendall Jenner”, escribió Kris, lo que ocasionó que el emoji de biberón se interpretara como si la joven, de 25 años de edad estuviera embarazada.

“Kendall finalmente embarazada Cara sonriente. No puedo esperar a ver la sesión de fotos de maternidad”; “¿No crees que será la mamá más linda? #KUWTK”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios de la red social.

De inmediato, Kendall le contestó a su mamá que lo que había escrito pareciera como si estuviera anunciando su embarazo, por lo que negaba que estuviera en estado de gestación y aclaró que era una confusión.

“¡Mamá, esto parece un anuncio de embarazo!”, dijo Kendall, acompañado de un emoji de risa y otro de persona tapándose la cara.

mom, this looks like a pregnancy announcement! ������♀️



¿Qué sucedió?

Y es que ese mismo día se había transmitido el nuevo capítulo del reality show KUWTK, donde Kedall platica con su hermana Khloé, a quien al verla en su rol de madre con la pequeña True, de casi 3 años de edad, la modelo le confesó que le gustaría ser madre.

“Quiero mucho tener hijos. Pronto también”, externó Kendall.

En el mismo capítulo, Malika, la mejor amiga de Khloé, se ofreció con Kendall a enseñarle a cambiar un pañal y que cuidara a su hijo Ace durante unos meses para que adquiriera experiencia.

Pero mientras Kendall practicaba colocar el pañal y Malika le explicaba, al parecer a la hija de Caitlyn Jenner ya no le pareció tan divertido y se quedó horrorizada, admitiendo que no tenía ni idea de qué hacer.

Aprovechando la disposición de Kendall de aprender los deberes de madre, Malika y Khloé salieron a comprar comida y le dejaron a sus hijos Ace y True, pero Ace comenzó a llorar y al no saber qué hacer, Kendall lo puso en su silla periquera y le puso un chupón.

Al volver, Kendall manifestó a su hermana y su amiga que todo había sido muy sencillo y que podría volverlo a hacer por mucho más tiempo.