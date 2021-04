Kendall Jenner exhibe su escultural figura en bikini mientras celebra el Domingo de Pascua al lado de su familia

PALM SPRING, California.- Tras sus últimas apariciones que ha hecho en sus redes sociales, Kendall Jenner ha sumando miles de fans a sus redes sociales, quienes la han elogiado por su gran belleza y talento para el modelaje.

A pesar de que la joven de 25 años de edad, era una de las hermanas Kardashian-Jenner que estaba más alejada de los reflectores, a excepción de los que tuvieran que ver con la moda, Kendall decidió compartir más tiempo con su familia y sus hermanas y volverse más popular.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Desde febrero pasado, la hija de Kris y Caitlyn Jenner causó revuelo en las redes sociales al posar junto con su hermana Kim y Kylie, usando la lencería Skims, marca de la cual es propietaria de Kim y que ha estado en una dura campaña publicitaria en las últimas semanas.

Además del modela, Kendall siguió el paso de sus hermanos y se volvió empresaria, ya que lo dejó saber así al mostrar su propia marca de tequila y las nuevas fragancias que acaba de lanzar junto con Kim, “KKW Fragance”.

Cada uno de los Kardashian-Jenner ha sabido aprovechar las ganancias que el reality show que los lanzó a la fama, Keeping Up With The Kardashians, les ha dejado y lo han invertido en grandes y exitosas empresas, por lo que cada uno se ha forjado un patrimonio.

En el caso de Kendall, invirtió en una residencia ubicada en West Holliwood, según lo publicado por TMZ, mismo que fue allanado por un “acosador” que habría intentado bañarse desnudo en la alberca de la propiedad, pero fue sometido por los guardias de seguridad de Kendall.

El portal estadounidense destacó que Kendall tuvo que invertir más en seguridad y se dice que tuvo que salirse de su casa por algún tiempo, ya que tenía miedo de que el joven de 24 años de edad, identificado como Malik Bowker, la asesinara, como así habría confesado él mismo durante su arresto.

Según los reportes de la Policía de Los Ángeles publicados por TMZ decían que Malik planeaba comprar un arma de fuego, quitarle la vida a Kendall y después autodispararse para también morir.



Disfruta en familia

Parece que Kendall se ha refugiado en el cariño y amor de su familia, quienes según el Daily mail, viajaron a la mansión familiar de Palm Spring para compartir juntos el Domingo de Pascua.

Mientras sus sobrinos encontraban los huevos de chocolate que había escondido “Easter Bunny”, Kendall aprovechó para hacerse un pequeño photoshoot para su red social, primero posando con un gran vestido tipo “vintange”, estampado con flores, color rosa.

La modelo caminaba por el terreno invadido por naturaleza, mientras al fondo se podía ver el pasto en distintas tonalidades de verde perteneciente a un campo de golf.

Al estilo muy campirano, Kendall tomó una gallina en sus brazos y posó sonriendo a la cámara y de fondo se apreciaba parte de la casa y el jardín adornado con flores.

Pero la cereza del pastel fueron las imágenes que se reservó para los seguidores que visitaran sus historias de Instagram, donde Kendall aparece sentada sobre una toalla que colocó sobre el pasto, usando sólo bikini.

La empresaria ya se había quitado el vestido que hacía juego con el traje de baño estampado con flores, color rosa pastel.

Hace apenas una hora, Kendall volvió a publicar nuevas imágenes posando en traje de baño color piel mientras toma el sol a un costado de la alberca, dejando poco a la imaginación.

En las fotos, la supermodelo usa botas vaqueras, color café, mismas que se ven bastante desgastadas y que hacen juego con el ambiente campirano en el que se encuentra Kendall desde el pasado fin de semana.

En una hora, Kendall Jenner tiene más de 4.5 millones de “likes” en sus últimas imágenes publicadas.