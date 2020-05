Kendall Jenner confiesa que padece ansiedad

La modelo estadounidense Kendall Jenner reveló que ha padecido de ansiedad, esto como parte de la campaña "¿Cómo estás realmente?", realizada por la Coalición de Salud Mental, que busca hacer conciencia sobre la salud mental.

La modelo de 24 años, compartió que su primer ataque de ansiedad fue cuando era muy pequeña y que gracias a su madre pudo atenderse a tiempo, ella recordó:

Era muy, muy joven y recuerdo haber sentido que no podía respirar y me encontré con mi madre y le dije: 'Mamá no puedo respirar. Algo debe estar mal", la joven explicó al programa Good Morning America.