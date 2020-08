Keira Knightley producirá y protagonizará ‘The Essex Serpent’

ESTADOS UNIDOS.- Keira Knightley protagonizará y será productora ejecutiva de la serie "The Essex Serpent", dirigida por el aclamado cineasta Clio Barnard, según información de Variety.

Se trata de una adaptación de la novela más vendida de Sarah Perry que seguirá a una mujer recién enviudada quien, después de haber sido liberada de un matrimonio abusivo, se muda de la Londres victoriana, a un pequeño pueblo en el condado de Essex. Está intrigada por una superstición local de que una criatura mítica conocida como la Serpiente de Essex ha regresado a la zona.

Anna Symon ("Deep Water") es la escritora principal. Además de Knightley, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Patrick Walters, Iain Canning y Emile Sherman serán los productores ejecutivos del programa junto a Barnard y Symon. Andrea Cornwell se desempeñará como productora.

See-Saw Films producirá “The Essex Serpent” para Apple TV Plus y los directores de Worldwide Video de Apple, Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, y el director creativo de Europe Worldwide Video, Jay, encargaron a Apple fuera del Reino Unido Cazar.

La serie es la última de los dramas internacionales originales de Apple que también incluyen "Suspicion", "Slow Horses", "Echo 3", "Shantaram", "Pachinko" y "Masters of the Air".

Knightley obtuvo nominaciones al Oscar por "The Imitation Game" y "Pride & Prejudice". Próximamente se la verá en "Noche de paz" de Camille Griffin. Pronto comenzará la producción de la serie limitada, "The Other Typist", en la que también protagoniza y es productora ejecutiva.