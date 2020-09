''Keeping Up with the Kardashians'' llega a su fin; el 'reality show' será cancelado

ESTADOS UNIDOS.- La tarde del martes, Kim Kardashian tomó por sorpresa a todos sus fanáticos luego de dar a conocer que el programa que la lanzó a la fama, tanto a ella como a su familia, ‘’Keeping Up with the Kardashians’’, será cancelado.

La famosa recurrió a su cuenta oficial de Instagram para revelar ’’Con gran pesar’’ que la familia había tomado la decisión de no continuar más con el programa.

‘’Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos, los malos momentos, la felicidad. , las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino’’, escribió la famosa.

Con un póster de una de las primeras temporadas, Kim continuó el texto para agradecer a las miles de personas y empresas que fueron parte del show a lo largo de los años, además de hacer un agradecimiento especial a Ryan Seacrest y a E!

‘’Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre. Con amor y gratitud, Kim’’, finalizó la famosa.

Cabe señalar que la última temporada saldrá al aire a principios del próximo año en 2021.