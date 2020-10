¿Keeping Up Whit The Beckham’s? Netflix contrataría por 20 millones de dólares a la familia Beckham para su documental

REINO UNIDO.- Recién se dio a conocer por The Sun que la estrella del futbol soccer, David Beckham llegó a un acuerdo con Netflix para realizar un documental seriado biográfico sobre su vida y firmó un contrato por 20 millones de dólares.

De acuerdo a lo publicado por la revista Quién, el ex jugador del Real Madrid y el Manchester United, además, se estaría involucrando en el proceso creativo de su serie-documental que se transmitiría vía streaming, por la plataforma Netflix.

Fuentes allegadas al deportista declararon que el mismo Beckham proporcionará a la productora material inédito, jamás nunca visto y grabado con sus propias cámaras de manera casera, por lo que podrían presentarse imágenes sobre la vida cotidiana de David, en su faceta de esposo y padre de sus cuatro retoños.

Se detalló que, además, un equipo de cámaras seguirá al ex futbolista y empresa a donde de desplace, mientras cumpla con sus numerosos compromisos familiares y profesionales, dándole mayor realismo al show.



Enfoque diferente

El medio que publicó la noticia destacó que la producción del programa pretende mostrar un lado de los Beckham nunca antes visto por el público y sus millones de seguidores, por lo que el proyecto tiene entusiasmado tanto al propio David como a la compañía productora.

En el documental se pretende que también aparecerán algunas estrellas y compañeros del futbol y la relación que tiene desde hace varios años con la ex Spicegirl, de Victoria Beckham, quien antes de su matrimonio con David llevaba por apellido Adams.

Para la socialité y estrella de la música no le será difícil adaptarse a la vivir las 24 horas bajo los reflectores, ya que ha protagonizado algunos documentales como Victoria's Secrets (2000), Being Victoria Beckham (2002), The Real Beckhams (2003), Victoria Beckham, una familia y sus zapatos (2004) y Victoria Beckham: Coming to America (2007).