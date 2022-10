Keanu Reeves podría dirigir la película que adaptará su propio cómic: 'BRZRKR'

ESTADOS UNIDOS.- Netflix adquirió los derechos de BRZRKR para hacer dos adaptaciones a la pantalla. La primera, una película live-action, ya tiene guion. Mattson Tomlin, el guionista, mostró una fotografía asegurando que el guion para la película ya está terminado.

Sin embargo, aún no se ha designado a un director. Dada la implicación de Keanu Reeves en todo el proceso, surgió la duda sobre si se incorporaría como director en este proyecto. El actor aclaró que aún no ha leido el guion, pero que, dada su cercanía con el proyecto, podría sentarse en la silla.

"Sé que es mucho trabajo, pero en la película El poder del Tai Chi, me convertí en el director porque era parte del proceso de escritura y no quería delegar. Todavía no lo he decidido en BRZRKR: tengo que leer el guion. Aunque también me interesa tener un colaborador y lo que pueda aportar".