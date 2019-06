Keanu Reeves en pláticas para incorporarse al MCU

Al parecer, Marvel Studios está interesado en incorporar a Keanu Reeves en el MCU, así lo señaló el presidente de esta entidad, Kevin Feige.

"Hablamos para casi cada película que hacemos", dijo en charlas #con Comicbook.com.

"No sé cuando, o si se unirá al MCU, pero queremos encontrar la mejor manera de hacerlo", expresó.

Kevin incluso comparó el caso de Keanu con el del Jake Gyllenhaal, con quien se habló en varias ocasiones antes de que se incorporara al reparto de "Spider-Man: Far From Home" con el papel de Mysterio.

Keanu Reeves podría ser una gran idea, pues está pasando por una etapa de resurgimiento y los internautas no dejan de hablar del actor en redes sociales.

Además ha participado en tres películas en lo que va del año, "John Wick 3: Parabellum", "Toy Story 4" como Duke Caboom y un 'cameo' en la película de Netflix "Always Be My Maybe".

Cabe señalar que Reeve ya tiene experiencia interpretando personajes de cómics, ya que en el 2005 el actor protagonizó el filme "Constantine" como el epónimo cazador de demonios John Constantine.