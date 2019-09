¿Keanu Reeves de regreso como Constantine?

ESTADOS UNIDOS.- No cabe duda que Keanu Reeves ha resurgido como una de las estrellas más grandes y queridas de Hollywood, tras la realización de John Wick 3, Toy Story 4, Bill y Ted 3 y The Matrix 4, las últimas dos en camino. El siguiente paso natural sería hacer una película de superhéroes, y es precisamente lo que sus fanáticos piden y podría ser realidad muy pronto, pues se dice que habría posibilidades de que repita el papel de DC que interpretó por última vez hace casi 15 años: Constantine.

Según información de ‘We Got This Covered’, Warner Bros. realmente quiere a Reeves en el DCEU y están considerando traerlo de vuelta como Hellblazer. Como se ha dicho anteriormente, también está vinculado a un Deathstroke reiniciado, mientras que también podría terminar apareciendo en los Nuevos Dioses de Ava DuVernay. Claramente, el estudio aún no ha descubierto exactamente dónde lo quieren, pero definitivamente están interesados en su interpretación.

Recordemos que en junio se habló sobre que Colin Farrell era la mejor opción de WB para una nueva película de Constantine. Al parecer, eso se enfrió, ya que Farrell no está "realmente en la idea", por lo que si finalmente lo rechaza, y Reeves no es contratado para ninguno de esos otros dos proyectos (Deathstroke o New Gods), podría terminar repitiendo su papel de Constantino.

Sin embargo, la estrella de John Wick aún no ha sido contactado y puede que estas sean conversaciones que se están llevando a cabo internamente en este momento.