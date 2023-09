Katy Perry vende su exitoso catálogo musical por 225 millones de dólares

ESTADOS UNIDOS.- Pese a que Katy Perry no posee actualmente el mismo éxito que a principios de la década anterior, su discografía sigue siendo una de las más alabas por la crítica musical de los últimos años, por lo que su valor es más grande de lo que muchos pensaban.

De acuerdo con los medios estadounidenses Varirty y Billboard, la intérprete de "Unconditionally" habría vendido su catálogo de música a la compañía Litmus Music por una impresionante cifra de 225 millones de dólares.

El acuerdo incluye las grabaciones originales y los derechos de publicación de sus primeros cinco álbumes de estudio lanzando bajo el sello discográfico Capitol Records.

Entre los trabajos de larga extensión se encuentran su proyecto debut "One of the Boys", los populares "Teenage Dream" y "Prism", el polémico "Witness" y su más reciente disco "Smile", publicado en 2020

Dichos álbumes incluyen algunas de las canciones más exitosas y emblemáticas de la década de 2010, tales como "I Kissed a Girl", "Hot N Cold", "Firework", "California Gurls", "Roar" y "Dark Horse".