Katy Perry quiso suicidarse por su fracaso y ruptura con Orlando Bloom

La estrella del pop californiana Katy Perry habló durante una entrevista para la radio neoyorkina Sirius XM de una época oscura que afectó tanto su vida personal como su carrera.

Hace tres años, la intérprete y su ahora prometido protagonizaron una llamativa ruptura que conmocionó a todos y que, como expresó ahora Katy, la dejó completamente "deshecha" por dentro.

Rompí con mi novio, que ahora es padre de mi futuro bebé y luego estaba emocionada por volar alto en el próximo récord y el récord ya no me puso alto, así que me caí". Katy Perry

Si a eso se añade el posterior fracaso comercial de su más reciente trabajo discográfico, Witness, un álbum que fue valorado de forma bastante positiva por la crítica pero cuyo rendimiento comercial resultó decepcionante para una artista de su categoría, resulta comprensible que el estado anímico de la californiana estuviera, en sus propias palabras, "por los suelos" durante esos momentos convulsos.

Por ello, la intérprete quiso dar las gracias en su conversación a todos aquellos amigos, familiares y fans que le apoyaron debidamente en esos tiempos tan difíciles, ya que fue su cariño y su afecto los que evitaron que quisiera "tirarse de un puente" debido a tales contratiempos.

"La gratitud es lo que probablemente me salvó la vida, porque de no ser por ella me hubiera visto más y más arrastrada a ese pozo de tristeza", aseguró la artista de 35 años.

Actualmente Perry atraviesa uno de los momentos más felices de su vida, embarazada de su primera hija y gracias a la sólida relación sentimental que mantiene con Bloom, con el que tenía planeado casarse este verano, sin embargo la contingencia sanitaria detuvo todos los planes.