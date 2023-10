Katy Perry muestra su apoyo a la relación de Taylor Swift y Travis Kelce

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera tras el rotundo éxito de su gira "The Eras Tour"; sin embargo, su vida romántica también parece estar a muy buen nivel gracias a su reciente relacióno con el reconocido jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Desde que decidieron revelar su romance al público, múltiples personas e incluso medios de comunicación u organizaciones tan grandes como la NFL han aprovechado el momento para opinar o tan siquiera hacer referencia a una de las parejas del momento.

Uno de los casos más recientes ha sido nadie más y nadie menos que Katy Perry, quien mostró su apoyo a la intérprete de "Bejeweled" y al jugador de los Kansas City's Chiefs debajo de una publicación de la revista Vogue en Instagram.

Tras observar una fotografía de las celebridades tomadas de la mano y con rumbo a una fiesta en Nueva York, Katy Perry comentó "I ship", lo que significa que le agrada la pareja y apoya su romance.

Pese a que en el pasado la amistad de Taylor y Katy se vio afectada por malentendidos y resentimientos, las icónicas cantantes decidieron dejarlo atrás y recobrar su amistad, mostrandose cariño constantemente.

Mientras que Taylor la invitó a hacer un cameo en su video de 2019 "You Need to Calm Down" y le tejió una linda manta al hijo de Perry con Orlando Bloom, la intérprete de "Firework" ha demostrado su admiración y cariño hacia la música de Swift en múltiples entrevistas.