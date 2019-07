Katy Perry es captada en Hawaii en sexy traje de baño

La cantante de 'California Gurls', Katy Perry, de 34 años, cambió el Golden State por la vida en una isla cuando posó en un traje de baño rojo con flores.

La estrella del pop fue vista en una playa de Hawaii filmando un nuevo video musical con un traje de baño vibrante de Onia.

El look está muy distinto a la botarga con la que la vimos en su último video en el que sale de invitada "You Need to Calm Down" de Taylor Swift.

La cantante de Firework recientemente habló sobre poner en suspenso los planes para casarse con el actor de los Piratas del Caribe Orlando Bloom.

Recordemos que la pareja anunció su compromiso en San Valentín de este año.