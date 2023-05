Katy Perry brilla en concierto de coronación del rey Carlos III

Hermosillo, Sonora.- Después de una larga y solemne ceremonia, Carlos III y Camila celebraron su llegada al trono con un concierto en los jardines del Castillo de Windsor. En compañía de más de 20,000 personas, los nuevos monarcas disfrutaron de las increíbles actuaciones de artistas de talla mundial como Lionel Richie, el tenor Andrea Bocelli y la estrella de la noche, Katy Perry.

La intérprete apareció en escena exclamando: “¡Déjenme oír su rugido!”, y luciendo un deslumbrante vestido dorado. Mientras avanzaba entre la multitud, comenzaron a sonar los primeros acordes de "Roar", una de sus canciones más populares, la cual hizo que todos los presentes cantaran al unísono.

Estoy feliz de estar con ustedes, los amo demasiado. Estoy contenta de celebrar todo el fin de semana. Vine con mi mamá, ella está feliz de estar aquí. Gracias por haberme hablado para este festejo”, fueron los saludos iniciales de la artista.

La estrella del género pop tuvo un gesto muy especial con el recién coronado rey, a quien le dedicó la canción "Fireworks".

Su espectáculo fue respaldado por decenas de coristas y una orquesta en vivo. El escenario era muy amplio e incluía varias pantallas enormes y el castillo como fondo. Además, se utilizaron varios drones que se encargaron de hacerla brillar aún más.

Lionel Richie, Andrea Bocelli, Sir Bryn Terfel también estuvieron presentes en el concierto

Richie cantó "All night long" e hizo bailar a toda la familia real, incluyendo al rey, quien se levantó de su asiento para disfrutarla. Por su parte, el tenor italiano Andrea Bocelli deleitó al público acompañado por el cantante Sir Bryn Terfel con la canción "You'll never walk alone".

El anfitrión de la velada fue Hugh Bonneville, quien anunció que más de 100 países sintonizaban el espectáculo.

Además del show musical, el evento también contó con varios invitados especiales, como los famosos personajes de los Muppets, Miss Piggy y Kermit. También se mostraron vídeos pregrabados de Tom Cruise y se presentaron piezas de danza contemporánea a cargo del Royal Ballet.

