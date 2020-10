Katy Perry: El amor antes de Orlando Bloom

Este domingo, Katy Perry está festejando sus 36 años de edad y seguramente está muy contenta a lado de Orlando Bloom y su pequeña hija Daisy, quien llegó al mundo el pasado 26 de agosto, fruto del amor que surgió desde 2016.

Aunque en la actualidad Katy Perry es una mujer feliz a lado de su pareja y su bebé, no siempre fue así y le rompieron varias veces el corazón, como así lo publicó El Heraldo, en una lista que realizó describiendo cada una de las relaciones a los que la cantante les entregó su amor y con quien compartió seguramente momentos inolvidables.



Jhonny Lewis

Katy Perry y el actor Jhonny Lewis fueron novios entre los años 2005 y 2006. Lamentablemente Lewis falleció en 2012, tras sufrir una caída en una casa que habitaba, pero no se sabe más detalles sobre el deceso. Para la intérprete de “Only Love” fue devastadora la noticia y le dedicó la canción “The One That Got Away”.



Travie McCoy

Por corto tiempo, el líder de la banda Gym Class Heroes sostuvo una relación con Katy Perry por un corto tiempo, ya que la estrella del pop se enteró de que ya no andaban por medio de las redes sociales, cuando Travie posteó que ya no estaba juntos, alrededor de 2008, lo que inspiró a Katy a crear el tema “Circle The Drain”.



Russell Brand

El famoso actor de Hollywood, Rusell Brand, fue esposo de Katy Perry después de que se conocieran en 2009 y al año siguiente contrajeron matrimonio, aunque poco les duró el amor, ya que dos años después decidieron separarse y Russell fue quien solicitó el divorcio.

Se dice que Perry quedó con el corazón roto y escribió varias canciones dedicadas a esta etapa de su vida, entre ellas “By the grace of God”.



John Mayer

Tras su divorcio con Rusell, a Katy se le vio saliendo con varios hombres, aunque aseguró que no era nada formal; sin embargo, conoció al músico John Mayer con quien se dio una nueva oportunidad en el amor, pero la relación duró pocos meses, pero durante el escaso tiempo en el que anduvieron grabaron el tema “It Takes Two”, en el que Mayer toca la guitarra.

John Mayer y Katy Perry saliendo de "The Nice Guy" a la 4:30 de la mañana después de un noche juntos �� pic.twitter.com/5UZrDa2Jyb — Kcat�� (@cachersfandm) January 1, 2016



Orlando Bloom

Tras buscar el amor en relaciones fallidas, parece que finalmente la intérprete de “I Kissed a Girl” encontró a su media naranja en 2016 cuando conoció a la estrella de “Piratas del Caribe”, Orlando Bloom y se enamoraron perdidamente, y aunque tuvieron una ruptura en 2017 en la que Katy Perry quedó devastada, se reconciliaron al año siguiente, anunciando su compromiso meses después.

Posteriormente anunciaron que serían padres de una hermosa bebé, que nació el 26 de agosto de este año, a pesar de los problemas que trajo consigo la pandemia.

En una entrevista que dio hace varios días a los medios, Katy Perry aseguró que está muy feliz, porque pudo regresar a trabajar, después de dos semanas de dar a luz, como jurado al reality show “American Idol”, mientras Bloom cuida de su pequeña hija, de quien dijo que era muy buen padre y que la ayudaba en los deberes de la recién nacida.