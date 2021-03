Katie Leung, estrella de “Harry Potter”, afirma que los publicistas le ordenaron que negara el abuso racista que sufrió durante la promoción del filme

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras haber experimentado racismo y odio por parte de los fans de “Harry Potter”, la actriz Katie Leung, reveló que los publicistas del filme le ordenaron que negara la discriminación durante la promoción de las películas.

De acuerdo a una publicación del Daily Mail, fue en una entrevista que la actriz de origen escocés otorgó en el podcast “Chinese Chippy Girl”, donde platicó los momentos de horror que vivió durante la promoción de la exitosa saga de magia.

Después de revelar que descubrió sitios de odio dedicados a su casting, afirmó que los publicistas de la película le dijeron que negara haber visto estos sitios o su existencia, en un movimiento que aceptó pero que luego lamentó.

Me estaba buscando en Google y este sitio web estaba dedicado al fandom de “Harry Potter” y recuerdo haber leído todos los comentarios y había muchas cosas racistas y alguien creó un sitio de odio… sólo decía que si no está de acuerdo con este casting, haga clic en este botón y luego hubo un recuento de cuántas personas no estuvieron de acuerdo con el casting. ¡Fue horrible! ¡Tan espantoso!”, expresó la actriz.

Katie recordó que en ese entonces ella tenía 16 años, edad en la que a todos los adolescentes les importa lo que diga la gente, más siendo famosa, por lo que le afectó bastante y fue cuando decidió contarles a los publicistas, ya que no tuvo ninguna capacitación o capacitación en medios antes de hacer las entrevistas.

“Recuerdo que dijeron: ‘Katie, no hemos visto estos sitios web de los que habla la gente, así que si te preguntan, di que no es verdad y que no está sucediendo’. Sólo asentí con la cabeza a pesar de que lo había visto con mis propios ojos. Así que dije que diría que todo está bien y quiero decir que estaba agradecida, estaba muy jodidamente agradecida de estar en esa posición, pero eso no fue genial... sucedió, es solo que sigo diciendo que desearía haber dicho algo, pero tú no puedes hacerlo”, declaró.



El personaje de “Cho Chang”

Katie interpretó a “Cho Chang”, la joven por la que “Harry Poter” estaba interesado amorosamente, a quien el joven mago la invita al baile de Navidad, en “Harry Potter y el Cáliz de Fuego”, pero el corazón de adolescente con rasgos asiáticos estaba interesado en “Cedric Diggory”, quien es asesinado por “Voldemort” más adelante en la película.

Katie Leung participó en “Harry Potter y El Cáliz de Fuego”, de 2005; “Harry Potter y La Orden del Fénix”, de 2007; “Harry Potter y El Misterio del Príncipe”, de 2009; y “Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte (Parte II)”, de 2011.