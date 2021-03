Kate del Castillo tuvo que ser intervenida a cirugía después de una caída que tuvo

EUU.- Kate del Castillo tiene na larga trayectoria artística en los últimos meses ha estado trabajando para Telemundo, en esta ocasión sufrió un terrible accidente mientras se encontraba grabando una escena de 'Armas de Mujer', al final terminó en el hospital.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que compartió varios videos en el que reveló a sus seguidores que había tenido una fuerte caída en la que se rompió los ligamentos del dedo meñique de su mano derecha,

Y es que la actriz sufrió este accidente por que el bolso que estaba utilizando se enredó en una de sus zapatillas por lo que cuando caminó perdió el equilibrio y la mayor parte de su pesó cayó sobre su manó.

En uno de los videos que publicó reveló que tuvo que asistir al hospital porque será intervenida quirúrgicamente para poder sanar el daño.

Estoy en el hospital, al final me van a tener que operar mi dedito, pero es algo muy sencillo. Es para que no me quede chueco”, dijo la actriz.