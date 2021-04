¡Kate del Castillo le abre la puerta al amor!; mientras sus padres externan su preocupación por verla sola

CIUDAD DE MÉXICO.- Don Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo externaron su preocupación debido a que sus hijas no han tenido suerte en el terreno amoroso.

A pesar de que Kate del Castillo ha manifestado en distintas ocasiones que no le preocupa estar soltera, su madre confesó en entrevista para el programa Venga la Alegría que su mayor anhelo es ver a sus hijas con una relación estable.

“Antes de que nos vayamos a… Morelia (morir), dejarlas ya casaditas, bueno no casaditas, como dice Verónica ‘aunque sea de arrimonio (vivir juntos)’. Ya para que uno tenga que decir eso, ya le entró a la modernidad”, dijo Doña Kate Trillo.

No obstante, para tranquilidad de la esposa de Don Eric del Castillo, Verónica del Castillo reveló que su famosa hermana está conociendo a un nuevo prospecto que la tiene muy contenta.

“Es un amigo mío de hace mucho, tipo árabe, y pues me dijo ‘preséntame a tu hermana’, le mandé la foto a Kate y me dijo ‘sí, preséntamelo’, y sí se gustaron y ya están chateando, pero todavía no se han conocido”, confesó.

¿Será que en breve la protagonista de ‘La Reina del Sur’ de la sorpresa y abandone la soltería?