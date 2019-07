Kate del Castillo habla por las muertas de Ciudad Juárez

Nueva York.— La imagen de Kate del Castillo se ve en la marquesina del Teatro Minetta Lane de Nueva York desde el 8 de julio.

El estreno de su obra The way she spoke es hasta el 18 de julio pero ya se dan funciones previas en este foro ubicado en el Off Broadway de la llamada Gran Manzana.

The way she spoke es un monólogo y está basado en las entrevistas que Issac Gómez, un mexicano oriundo de El Paso y radicado en Chicago, hizo a madres, testigos y presuntos culpables de crímenes contra mujeres de Juárez.

Un factor de este proyecto que atrapó a Kate desde el primer momento es que, “al leer la primera página del monólogo se dice que la actriz no puede ser colombiana, ni puertorriqueña, ni guatemalteca, ni de ningún otro sitio, sino que tiene que ser mexicana”.

Ella explica: “Y lo que pensé fue: ‘ya te entendí Isaac, ¡yo puedo hacer esto!’ Y es que en este caso ser mexicana sí importa mucho porque puedo entender lo que es Juárez, todos los mexicanos sabemos lo que ha estado ocurriendo ahí. Y es algo doloroso y vergonzoso para nuestro país y gobernantes porque esto ha sucedido sin parar”.

Minutos después de la función del jueves, Kate tuvo una charla con los asistentes para explicar sus motivaciones en esta obra.



“He sido una activista de los derechos de las mujeres por mucho tiempo y sentí que este proyecto era una gran forma de seguir haciéndolo, de poder pasarle al público el mensaje de estas mujeres”.



Algo importante en esta obra es que la actriz tiene que ponerse en la piel de muchos y muy distintos personajes. Para Isaac, lo más importante es que “es una forma de honrar a mujeres que han sufrido este feminicidio y pasar su mensaje”.



Del Castillo también contó lo mucho que ha significado darle vida y voz a estas mujeres.



“Uff, sin duda este ha sido el reto más grande de toda mi carrera. Así de sencillo. Y es que todo lo que esto envuelve es muy importante”, aseguró Kate.

“He tenido que hacerlo en otro idioma porque el inglés no es mi lengua nativa. He trabajado en inglés pero nunca en un escenario y menos en un monólogo como este que en realidad son seis o más monólogos en uno. Aunque desde que lo leí dije: ‘¡tengo que hacerlo!’, después me decía: ‘¡ay no, qué miedo!’; pero por lo mismo más me convencía de que quería realizarlo”.



Kate señaló que así suele trabajar: “Me gusta sentir miedo y salir de mi zona de confort porque esa es la única manera de crecer no sólo como actriz, también para ser mejor persona, mujer, ser humano. Hablar en nombre de esos hombres y mujeres es mucha responsabilidad. Pasarle el mensaje a los estadounidenses que probablemente no saben de este problema y hacerlo con las palabras adecuadas para que puedan entenderlo es algo importante”.



La obra se presentará hasta el 18 de agosto.