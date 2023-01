Kate del Castillo respecto a Sean Penn: “con engaños se metió en mi cama”

Ciudad de México.- Continúan saliendo nueva información sobre el encuentro entre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán con Kate del Castillo y Sean Penn hace 8 años.

En la reciente entrevista que brindó a la periodista María Antonieta Collins para hablar de la serie Volver a caer, Kate confesó que le gustaría participar en un proyecto de la exitosa compañía Marvel.

“Me encantaría… pues una nueva, yo quisiera ser la heroína mexicana, que les hace falta eh, una latina mexicana por ahí, heroína, estaría buenísimo, me encantan todas las cosas de acción, me divierten mucho”, expresó Kate.

Encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán

Sin embargo, al escuchar el nombre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y su renuencia para hablar del tema que la mantuvo sin poder visitar México por varios años, Del Castillo comentó:

Lo único que me salva a mí es la verdad, y yo sé quién soy, sé qué mujer soy, sé en dónde la he regado, son decisiones que yo tomé, no me molesta en lo más mínimo de algo que yo decidí hacer y que va a estar en mi vida para siempre”

Al respecto de los momentos de angustia que sorteó con esta situación y si en ese momento conoció a sus mejores amigos, la intérprete manifestó:

“Total, fue una depuración en mi vida en todos los sentidos y fueron tiempos de mucho miedo, de no saber si vas a sobrevivir a eso, y no nada más metafóricamente hablando, que esa es otra, los ataques en todos los sentidos y a mi familia, porque yo como quiera se me resbalan las balas, pero tengo familia, tengo padres que vivían en México, que viven en México, yo estoy de este lado (Estados Unidos), entonces me sentía muy responsable de todo eso, sobre todo por ellos”.

Relación con Penn

Al respecto de Sean Penn, quien fue el que hizo público su encuentro con el capo luego de escribir un reportaje y sacar a la luz fotografías del momento en la revista Rolling Stone, la hija de Eric del Castillo no dudó en externar su molestia contra su colega.

“A quien me traicionó ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices ‘¡qué deplorable!”, o sea, una persona deplorable”, declaró.