Kate del Castillo: ¿Quién le va a decir que no a Vadhir?

Kate del Castillo ofreció una entrevista para las cámaras de Ventaneando en la que habló sobre si es que podría tener una relación con Vadhir Derbez.

Y es que, cabe recordar, que recientemente había trascendido un video en el que el hijo de Eugenio Derbez, le pedía matrimonio la intérprete de 'Teresa Mendoza'.

“¿Quién le va a decir que no a Vadhir? ¿No? Lástima que soy amiga del papá sino no me sentiría mal, con eso de que se me da con los chavitos, estoy bromeando”, señaló entre risas la famosa.

Ante la insistencia de los medios de comunicación si es que la actriz de 47 años podría tener un noviazgo con el joven cantante Kate del Castillo asegura que Vadhir “es un amor de chavo” además resaltó que le gusta mucho su forma de cantar.

Aprovechando el tema, se le preguntó a Del Castillo sobre cual era la cualidad que un hombre necesita para poder ganarse su corazón, a lo que dijo ‘‘Pantalones y nada más’’.

Cabe recordar que la actriz estuvo casada en dos ocasiones, la primera vez con el comentarista deportivo Luis García y la segunda ocasión con el actor Aarón Díaz.