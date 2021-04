Kate Winslet reveló que conoce al menos cuatro actores famosos que ocultan su homosexualidad por temor a destruir sus carreras

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de representar a un personaje homosexual en la película “Ammonite”, Kate Winslet habló sobre la discriminación y homofobia que existe en la industria cinematográfica, asegurando que los actores homosexuales están aterrados de revelar su sexualidad.

Fue en una entrevista que la ganadora del Óscar otorgó a la revista The Sunday Times y retomada por la agencia EFE, donde la actriz reveló que conoce por lo menos a cuatro actores homosexuales que son famosos y viven en el “closet” por temor a perder sus brillantes carreras.

Los actores gays temen por su carrera si revelan su sexualidad. No puedo decir el número de actores jóvenes que conozco, algunos bien conocidos y otros que empiezan, que están aterrados de que su elección sexual sea revelada. Muchos actores gays que trabajan en Hollywood ocultan su inclinación sexual ante el temor de que esto pueda arruinar sus carreras”, admitió la actriz.

La protagonista de “Titanic” detalló que los actores que son homosexuales saben que si revelan su identidad sexual no podrán interpretar personajes heterosexuales, por lo que considera que existe un ambiente de discriminación y homofobia.

La actriz, de 45 años de edad, consideró que la comunidad LGBT debería de crear un movimiento similar al #MeToo, creado en 2017 en Estados Unidos, para denunciar el acoso sexual contra las actrices, y acabar con la discriminación de una vez por todas.

“Un actor conocido acaba de conseguir un agente estadounidense y el agente le dijo: ‘Tengo entendido que eres bisexual. No lo haría público’. Puedo pensar en al menos cuatro actores que ocultan absolutamente su sexualidad. Es doloroso, porque temen que los descubran y eso es lo que dicen: ‘No quiero que me descubran’”, indicó.

A pesar de las presiones a favor de más diversidad en los premios cinematográficos, en los que predominan actores y directores blancos, Winslet opinó que poco se debate sobre la representación de personalidades gays y bisexuales.



El estigma

La actriz británica resaltó que el estigma de la homosexualidad es más en los actores hombres, lo que considera que debería de ser ilegal y que debería de parar ya.

“Hollywood tiene que dejar de lado esa mie... anticuada de: ¿Puede jugar hacer de heterosexual porque, aparentemente, es gay?’. Eso debería ser casi ilegal. No creerías lo extendido que está. Y no se puede resumir en la pregunta sobre actores gay que interpretan papeles gay porque los actores, en algunos casos, eligen no salir del armario por razones personales, y no es asunto de nadie. Quizás privacidad. Quizás condicionamiento y vergüenza”, externó.



“Ammonite”

Hace pocos días, Kate Winslet acaba de promocionar su más reciente película llamada “Ammonite”, en la cual representa a la paleontóloga Mary Anning, quien mantiene una relación homosexual clandestina con su asistente Charlotte Murchison, con quien se encuentra aislada en una investigación, interpretada por Saoirse Ronan.

En declaraciones anteriores, Winslet se mostró molesta al decir que la prensa la había cuestionado más sobre cómo había realizado las escenas lésbicas con su compañera, más que cuando realiza personajes heterosexuales, y dio a entender que hay mucho morbo detrás de dicho tema.