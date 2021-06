Kate Moss deja atrás las pasarelas e incursiona como tatuadora

ESTADOS UNIDOS.- Tal parece ser que la modelo internacional Kate Moss ha decidido incursionar en el mundo del tatuaje, dejando de lado las pasarelas de alta moda.

Según reveló Daniel Casone, un popular tatuador de Londres que resulta ser buen amigo suyo, la modelo de 47 años empezó a mostrar recientemente un interés considerable por su profesión y le ha pedido que le dé clases particulares.

Hasta hoy Daniel ha sido su único cliente y Kate inmortalizó su primer diseño en tinta en su brazo: su nombre acompañado del dibujo de un corazón.

"Me dijo que quería que le enseñara a hacer tatuajes para que pudiéramos ir juntos al festival de Glastonbury y tatuar a los asistentes. Me llamó para que me reuniera con ella y le hiciera un tatuaje, y al final fue ella quien acabó haciéndome uno a mí", dijo al periódico al Sunday Mirror.

Por mucha voluntad que le esté poniendo al asunto, a la modelo aún le queda bastante por aprender y su mentor reconoce que no estaba preparada para utilizar la pistola cuando insistió en probar su talento con un sujeto vivo, lo que es lo mismo, con él: "En realidad, no, pero se trata de Kate Moss, así que le dejé hacer lo que quisiera".