Karol Sevilla sin miedo al bullying

Tijuana BC.- Al igual que Yuridia, en su momento Karol Sevilla la señalaron por su cambio físico, por su peso, sin imaginar lo mucho que pudiera afectar.

A varios años de distancia de ese trago amargo, la actriz y cantante lanza el tema “Miedo de sentir” que habla del amor propio.

“Es la primera vez que tengo la oportunidad de demostrar a una Karol vulnerable, y que a mi no me gusta que me vean llorar o triste, siempre muestro felicidad y cosas positivas, pero hay días en los que no estoy cien por ciento y hace mucho quería mostrar eso”, destacó Sevilla.

Responsable con su público

En entrevista vía Zoom, quien diera vida al popular personaje “Soy Luna”, ahora a sus 23 años, sabe de la responsabilidad que tiene con su público, con los que la han acompañado desde el día uno, cuando tenía 15 años, y ahora en su nueva etapa.

Cualquier cosa, eres un ejemplo a seguir, ha sido un proceso, porque ahora me muestro más real, en lo que soy yo misma, mis intereses cambiaron, crecí... Me alejé de las redes porque encontré muchas inseguridades, hubo muchas cosas que cambiaron en mí, pasé un momento en las redes donde sufrí bullyng por haber subido de peso, estaba más gordita... Me encontré con muchos comentarios super violentos, hacía mi persona, y mi peso, y ahora resalto mucho el amor propio y el, no es mi cuerpo, no opino, hoy trato de compartir para seguir adelante”

Puntualizó.

Aunado a este lanzamiento, Karol Sevilla estrenará la segunda temporada de “Siempre fui yo”, serie que protagoniza junto a Pipe Bueno y que se transmite por la plataforma Disney+.

“Miedo de sentir” que es una balada escrita por ella y Rodrigo Dávila, de Motel, llega luego del éxito de “Dime, dime”, sencillo que la intérprete estrenó en marzo del año pasado.