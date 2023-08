 Karol Sevilla se ve envuelta en críticas tras no mostrar apoyo para Emilio Osorio 

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace dos años, un dueto musical daba pie a una historia romántica que pronto se convertiría en tema de conversación entre los fanáticos de Emilio Osorio y Karol Sevilla. La noticia de su relación amorosa salió a la luz, desatando un torbellino de emociones entre sus seguidores. Sin embargo, este cuento de hadas sufrió un giro inesperado hace siete meses, cuando la pareja anunció públicamente su separación.

Pero el drama no terminó ahí. En medio de su participación en "La casa de los famosos México", Emilio Osorio sorprendió a todos al afirmar que aún mantenía su relación con Karol Sevilla.

Fans molestos por falta de apoyo de Karol

No obstante, la cantante no se manifestó de la misma manera, lo que suscitó la furia de las redes sociales. Los usuarios no dejaron de expresar su descontento por lo que percibían como un ocultamiento de sentimientos por parte de la artista, instando a Emilio a alejarse de ella.

La controversia se disparó cuando Galilea Montijo, en un emotivo gesto, entregó a los finalistas cartas de apoyo de sus seres queridos. En este momento, la ausencia de un mensaje de Karol en las cartas de Emilio se volvió el centro de atención. En una conversación con Poncho, Emilio dejó entrever que la cantante no le había enviado ninguna carta. Sin embargo, un día después, mientras empacaban sus pertenencias debido a la incertidumbre de quién abandonaría la casa, Emilio compartió que una de las cartas de su hermana le aseguraba que su relación con Karol seguía en pie.

No la han dejado en paz

La indecisión de Karol Sevilla ha dejado perplejos a los seguidores de Emilio, quienes no dudan en expresar su frustración en los comentarios de las redes sociales de la artista. La participación de Sevilla en una competencia de baile en Perú, y sus declaraciones sobre su estado sentimental en medios locales, solo han alimentado el fuego de la controversia.

Entre los comentarios de los seguidores, destacan:

"Emilio no merece tu indiferencia

"Tú no mereces a Emilio"

"Para pareja así, mejor solito. Emilio es grande a tu lado"

"Demostraste el tipo de persona que eres al no apoyar a Emilio"

"Ojalá la deje, Emilio merece más"

"Ojalá se encuentra otra chica que lo valore, que no lo esconda"

"Le lloverán novias a Emi"

"Qué niña tan grosera"

"¿Por qué escondes a Emilio?"

Niurka defendió a Karol

En medio de esta tormenta mediática, Niurka, la madre de Emilio, ha salido en defensa de Karol. Niurka destaca la estrecha relación que mantuvo con Karol, incluso después de la ruptura. Para contrarrestar las críticas, Niurka revela en una entrevista con Berenice Ortiz que la aparición de Karol como “soltera” en la televisión peruana forma parte de un guion relacionado con su trabajo.

"Yo hablo con ella cada dos, tres días, lloraron mucho porque le empezaron a echar hate porque interpretaron lo que hizo, me llamó, llamó a Romi (la hermana de Emilio), obvio, preocupada y platicamos con ella", destacó la actriz.

La reacción de Niurka demuestra su apoyo inquebrantable hacia Karol, e incluso comparte que los malos comentarios han causado angustia a la joven cantante. Niurka asegura que Karol se ha sentido abrumada por la negatividad y que han mantenido conversaciones para brindarle apoyo emocional.

En última instancia, Niurka enfatiza que la decisión sobre el estado actual de la relación debe provenir únicamente de Emilio y Karol, dejando que la pareja decida su destino cuando finalmente estén juntos fuera del escrutinio público.

"Son sólo ellos dos los que tienen la magia; Emilio se desata como los sagitario a decir a gritos que siente su corazón, y más que está encerrado, ella es un poquito más prudente, obviamente más tranquila, más tímida. Cuando salgan y estén juntos, ya que ellos les respondan lo que ellos quieran", indicó.

