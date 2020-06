Karol Sevilla muestra inundación de su casa en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado lunes la Ciudad de México registró fuertes lluvias acompañadas de granizo dejando a más de un hogar inundado, uno de ellos fue el de nada más ni nada menos que Karol Sevilla.

La actriz acudió a su cuenta oficial de Instagram, específicamente en la sección de stories, para compartir con sus seguidores la angustia por la que estaba pasando, junto con su familia, debido a que su casa estaba llena de hielo y agua.

"Amigos me estoy inundando, mi baño se llenó de hielo, mi cama, se está inundando mi cuarto", expresó la joven en uno de los videos. ’’Todo se está yendo a tu cuarto, tu cama, fue mi baño, pero no sé cómo tapar la coladera, si yo no soy plomero. Amigos tengo hielo en mi cuarto, vean esto, es un río ¿qué es esto?’’, se escucha mencionar a la famosa.

después, la también cantante, señalaba entre risas que lo que estaba pasando era simplemente increíble.

"esto es épico, vean esto, hay hielo en la casa, mi cuarto está lleno, mi baño es hielo, el cuarto de mi mamá”, aseguró.