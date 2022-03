Karol Sevilla habla de su nueva serie

Tijuana BC.- Karol Sevilla tal parece que Disney no la suelta. Tras el gran éxito que tuvo con la serie “Soy Luna” de nueva cuenta Mickey Mouse la contrata para el papel de “Lupe” en “Siempre fui yo”.

“Lo curioso es que nunca me tocó trabajar en México para Disney, siempre lo hago en otros países, pero siempre me toca representar a la mexicana en otros países y eso me llena de orgullo”, dijo en entrevista vía Zoom.

La actriz quien grabó en Argentina “Soy Luna”, con este proyecto ahora se fue a Colombia, para trabajar al lado de Pipe Bueno y Christian Tappan.

Actoralmente van a ver un crecimiento muy grande de mi parte, no tanto canto, porque no canta tanto mi personaje, pero en actuación sí me ha costado este personaje... Ella es totalmente lo que yo soy en la vida real, soy introvertida, no le gusta estar en el ojo de la gente, es impaciente, inquieta con las cosas que no van rápido, no somos muy parecidas”

Explicó.

Sin fecha de estreno

La historia de esta serie que aún no tiene fecha de estreno, cuenta con las aventuras de Lupe, una mexicana cuya vida da un giro inesperado cuando se entera del fallecimiento de su padre, El Faraón, Christian Tappan, la máxima estrella musical de Colombia y decide dejar atrás su México natal para viajar a Cartagena.

Ahí asiste al funeral y se da cuenta de que allí nada es lo que parece y decide inscribirse en un concurso musical para estar cerca del entorno de su padre e investigar su sospechosa muerte.

“El personaje a mi me ha volado la cabeza, este personaje llegó y vi una gran oportunidad, antes el personaje se llamaba Lucía, pero le puse Lupe, por la mexicanidad que representa”, destacó.

Sevilla cuenta con más de 14 millones de seguidores en Instagram y 951 mil en Twitter, sus fanáticos son jóvenes como ella, quienes han crecido a su lado desde “Soy Luna”.

“No me molesta que me digan ‘Soy Luna’ para mi no es una sombra al contrario, a Soy Luna le debo el nombre, la exposición, pero si de repente en los conciertos, llegan con cosas de Soy Luna, y en el tour que tenía antes tenía el momento Disney”, detalló.

Se destapa un poco más

Ahora a sus 22 años de edad, y alejada un poco de Luna, el personaje que la vio crecer al lado del proyecto de Disney, Sevilla dice destaparse un poco más con el video del sencillo “Dime, dime”.

“Estoy lanzando una imagen distinta, en este video se me ve más grande, con un vestuario más descubierto, que justamente eso no había manejado para cuidar, pero estamos subiendo un escalón para que la gente vaya entendiendo”, consideró la actriz.

Con este material, el plan es sacar el disco, pero está por ahora sencillo tras sencillo, recalcó que hay un baúl de canciones guardadas.

“Dime, Dime” es una canción de la autoría de Luis Fonsi y Nábalez.