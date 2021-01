Karol Sevilla dio positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Karol Sevilla se une a la larga lista de celebridades que dieron positivo a Covid-19.

La cantante y protagonista de “Soy Luna” dio a conocer a sus seguidores la noticia para explicar por qué es que se ha ausentado de las redes sociales.

La famosa, quien está en plena promoción de su nuevo sencillo “Tus Besos”, publicó en una historia de Instagram que se contagió de coronavirus.

“Sé que no he aparecido en las redes sociales, me están preguntando que dónde estoy, salí positiva a Covid-19, y pues estamos recuperándonos poco a poco”, escribió la famosa.

Karol se mantiene muy activa en redes sociales, por lo que despertó la preocupación de sus fans al haberse ausentado tanto tiempo por su enfermedad.

Hasta el momento, no ha dado a conocer si es la única en su familia que enfermó de Covid-19, ni los síntomas por los cuales está atravesando.