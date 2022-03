Karla Souza presenta por primera vez a sus hijos con estas fotografías

ESTADOS UNIDOS.- Karla Souza está posicionada como una de las actrices más importantes del país y de las pocas que decidido vivir en Estados Unidos para intentar llegar a Hollywood.

La actriz también ha estado en vuelta en distintas polémicas, por las declaraciones que ha hecho para los medios de comunicación y que en más de una ocasión la han puesto en controversia.

Actualmente Souza se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, porque aparte de hacer proyectos de actuación que la han vuelto popular, también ha disfrutada su etapa como mamá.

Sin embargo de un inicio la artista mexicana no había permitido que sus hijos salieran públicamente, pero ahora con la revista Parents apareció en la portada de revista a lado de sus dos hijos Luka y Gianna.

No tengo todas las respuestas y me equivoco todo el tiempo”, dice. “Pero invito a todos a que se atrevan a ser ecologistas que se equivocan, porque es mejor equivocarse a veces que no hacer nada.” Afortunadamente, infusionar la vida de su familia en la cultura mexicana no le cuesta mucho trabajo: “Así soy” se puede leer en la publiación.