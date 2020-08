Karla Sofía Gascón responde a Paty Navidad: “es lo mismo que si yo pensara que ella es un primate”

CIUDAD DE MÉXICO.- Karla Sofía Gascón, antes conocida como Carlos Gazcón, no se quedó callada ante las recientes declaraciones de Paty Navidad, quien en días pasados se pronunció en contra del cambio de sexo.

“Biológicamente quién nace niña siempre será mujer, aunque cambie su apariencia a masculino. Quién nace niño, siempre será hombre, aunque se someta a cirugías estéticas, mutilaciones o modifique su físico. La mujer tiene matriz y no espermatozoides, el hombre nunca podrá ser mamá”, expresó la artista en redes sociales.

Este mensaje llevó a Gascón a despotricar en contra de su colega. “Más vale que te calles la boca. He visto también algunos otros comentarios hace tiempo, algunos incluso los he comentado en mis redes sociales, de las cosas que suele decir esta señora a lo largo del día en Twitter, creo que es el sustituto natural de Mauricio Clark en este momento, ella no es quien para decir quién es una mujer o quién es un señor, o quién va a ser no sé cuánto”.

Pero eso no fue todo, Karla Sofía continúo con su molestia y agregó: “es lo mismo que si yo pensara que ella es un primate y que por mucho que se disfrace con muchas operaciones que se haga, por mucho Botox que se unte, por mucho que vaya a la peluquería, o por mucho que se monte en su carro o un labial, o tenga un celular, por así decirlo, pues seguirá siendo un primate… de mi parte considerado como racismo y de su parte es considerada como transfobia”.

Por último, la actriz confesó que decidió denunciar los mensajes de Navidad en redes sociales, e incluso propuso la idea que las autoridades también sancionen este tipo de comentarios.

“Yo creo que sí atentan hacia los seres humanos, hacen una apología del odio hacia las personas transgénero y realmente creo que las autoridades deberían de poner medidas a este tipo personalidades, por lógica he denunciado este tuit, porque Twitter es muy poco permisivo con este tipo de manifestaciones”, remató.