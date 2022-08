Karla Sofía Gascón molesta tras notas sobre presunto romance con Arturo López Gavito

Ciudad de México.- Karla Sofía Gascón y Arturo López Gavito se posicionaron en la controversia después de que la actriz llamara ''esposito'' al juez de la Academia en distintas publicaciones de las redes sociales en las que salían juntos.

Tras la ola de noticias que tocaban el tema de un posible romance, Karla utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje a la prensa.

No hay más que ver cómo los medios tratan esta noticia para darse cuenta de cuánto tenemos que avanzar. Entre el morbo, el asombro y la justificación se esconde el mismo adjetivo, como si se tuviera que juzgar al hombre por estar con una mujer y a la mujer por ser una mujer... Si eres mujer trans y estás con otra mujer, malo; si eres una mujer trans y estás con un hombre, malo… Hagan sus propias deducciones, mejor no, mejor no piensen porque siempre la cagan con sus nefastos pensamientos, eso sí, mírense al espejo. ¿Cuál sería el problema? Pinche sociedad”