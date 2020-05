Karla Panini se defiende: "No necesito demostrarle nada a nadie"

Luego de que saliera a luz un audio de Karla Luna confrontando a Karla Panini, la presentadora reaccionó a la ola de ataques que recibió luego que la familia de quien fuera su compañera en el programa de comedia Las Lavanderas publicara un video, donde hablaron del tema y aclararon varios puntos sobre la traición de Panini y Américo Garza, ex esposo de la comediante.

Karla Panini respondió a los seguidores de Karla Luna a través de su cuenta de Twitter, donde lo hizo con diferentes publicaciones.

En la primera publicó una ilustración con la frase: “Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que prácticas las mismas cosas”.

No necesito demostrar nada a nadie, tampoco voy a desaparecer de las redes debido al odio de la gente que sigue enganchada en hacer daño por elegir ser feliz. Sigan inventando historias”, escribió en sus redes sociales.

No necesito demostrarle nada a nadie, tampoco voy a desaparecer de las redes debido al odio de gente que sigue enganchada en hacer daño por elegir ser feliz!

Sigan inventado historias..... — paniylachabella (@paninychabela) May 9, 2020

Más tarde, Karla Panini compartió un fragmento de un video que ya había publicado en abril de este año, en el que también respondió a los ataques que ha recibido.

“Siento que no hay nada qué decir ni nada qué hablar. Me traen de tema como si yo fuera algo muy importante, la neta no, soy cero importante ni al caso cuando hay noticias muchos más importantes en este momento”, expresa.

Karla Luna confrontó a Karla Panini y Américo Garza

La familia de la fallecida Karla Luna dio a conocer la grabación de una llamada que mantuvo la comediante con Karla Panini en 2014. En ella, Luna le reclama a Panini y le exige la verdad y acepte que tiene una relación con Américo Garza.

Dios no va permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad. Dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación”, se escucha a Karla Luna.

En la grabación se escucha que Karla Luna, quien falleció como consecuencia del cáncer que padecía, le comenta a Karla Panini que ella destruyó su relación y que tiene unos mensajes que comprueban la relación entre su ex compañera de trabajo y ex marido.