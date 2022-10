Karla Panini responde a meme viral:soy la más “roba maridos”

Tijuana, Baja California.- Usuarios en redes recordaron con una ola de memes la supuesta traición de Karla Panini a Karla Luna tras casarse con Américo Garza y la comediante respondió.

En vísperas de las celebraciones por Halloween, surgieron memes en tono de burla dirigidos a Panini o disfraces inspirados en este episodio de la vida de la también actriz y la famosa aseguró tomárselo con humor.

Soy la madre del hate, soy la madre de los memes, soy la madre del bulling cibernético,

soy la “bruja” más maldita, soy lo piooor de lo piooor, soy la más “roba maridos” que haya existido en todos los tiempos"

declaró.

Asimismo, aplaudió la creatividad de sus retractores y afirmó no dará 'dulces' porque es fitness en respuesta a una imagen que anda circulando de la ex lavandera que dice: 'Dulce o tu ruco'.

"Solo que yo ya tengo a mi “RUCO” y me encanta ����y ahí me quedo hasta la muerte; ya con este que me “robé” fue más que suficiente ����☺️así que no se apuren! Las que andan preocupadas! Las que andan peleando algo que no les importa ni les debió de importar jamás ����pero ahí andan en el trote���� no tengan temor por eso. ������

Tengan paz! �� ���� que nadie va a ir a quitarles a su esperpento mugroso ��", agregó.

Finalmente, invitó a los internautas a continuar haciendo memes sobre ella y aclaró le divierten mucho.