Karla Panini pide a la gente olvidar lo que pasó con Karla Luna

CANCÚN, Quintana Roo.-Luego de que se volviera viral en las redes sociales la traición que le hiciera Karla Panini a su compañera Karla Luna, la ex lavandera salió a decir en sus redes sociales que ya olviden el tema.

“Yo ando feliz en mi vacación y ustedes tirándome odio, y yo ni en cuenta, miren, y yo empoderada, en cuerpazo, en Cancún”, dijo la comediante.

Asimismo comentó que las personas que le están tirando odio a ella y a su esposo, Américo Garza –quien estuviera casado con Luna-, ellos les responderán con bendiciones.

Entérense que estamos felices, que estamos en paz, que estamos contentos”, indicó Panini en un video subido a sus redes sociales.

Las declaraciones se dan en medio de un hilo publicado en Facebook por Damián Saehed en donde reveló cómo estuvo la traición que le hizo Panini a Luna.

“Hay un muchacho, un gordito, llenito de bastante coraje, que me anda bufando y que supuestamente me hizo tendencia en Facebook, pero yo no entiendo, ya estoy bastante grande”, añadió Karla en la grabación.

Por último, la presentadora de televisión señaló que ellos ya le dieron vuelta a la página y pidió a la gente hacer lo mismo.

karla panini diciendo "los invlolucrados estamos en paz" siendo que la karla luna está muerta

pic.twitter.com/f9wfNSv6TX — ً (@mei6i) 12 de julio de 2019

Cabe mencionar que Américo y Luna estuvieron casados hasta que se destapó que Panini le fue infiel con él.

Karla Luna falleció el 28 de septiembre del 2017, víctima del cáncer.