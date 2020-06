Karla Panini contesta si se acostó por dinero con Felipe Silva y si consumía cocaína

MONTERREY, Nuevo León. – Recientemente Karla Panini fue entrevistada por Gustavo Adolfo Infante con quien vio la oportunidad de dar a conocer su versión de cada hecho del que se la señalado, uno de ellos ha sido el consumo de cocaína y prostitución.

Recordemos que un empresario, llamado Felipe Silva, hace algunas semanas dio a conocer que Panini y Américo Garza consumían cocaína, pero ¿qué dice ella?

‘‘Pues yo creo que el que las consume es él, para inventar eso, pues en cualquier momento estoy dispuesta a que se me haga un antidoping o lo que se me tenga que hacer para comprobar, este hombre no sé ni de donde salió’’, aseguró.

Después agregó que sólo recuerda haberlo visto una sola vez y que había sido durante un show de ‘Lavanderas’ en la ciudad de Tijuana.

‘‘En una Gimnasio muy grande, él en primera fila, sentado con su familia. Por otro lado, yo nunca volví a ver a ese señor’’, señala además de aclarar que también se llegó a tomar foto con él al igual que con los demás fanáticos.

En cuanto a los 5 mil dólares que dice Felipe que le pagó a Karla Panini para tener relaciones sexuales, ella asegura que no tenía necesidad de eso.

‘‘Yo ganaba muchísimo más de lavandera sin necesidad alguna tenía de haber estado con ese hombre, por favor, o sea, no tenía yo necesidad de eso, las dos ganábamos muy buen dinero’’, afirmó.

Cabe señalar que la entrevista se está dando a conocer por segmentos en el programa ‘‘De Primer Mano’’, por lo que aún falta mucho por conocer de las declaraciones de Panini.