Karla Panini aclara cual fue el motivo de no seguir con “Las Lavanderas” al lado de Karla Luna

NUEVO LEÓN.- En 2014, tres años antes de que la comediante Karla Luna falleciera a causa del cáncer que la atormentaba por tercera ocasión, ella y su socia Karla Panini anunciaron que se separarían y ya no harían juntas el show de “Las Lavanderas”.

Para ese entonces, ya se sabía que Américo Garza, ex esposo de Luna le había sido infiel con Panini, pero ellas dieron vuelta la página y siguieron trabajando juntas.

Panini decidió aclarar la situación, después de tantos años de estar callada, y reveló la verdad de dejar de ser “la lavandera güera”.

“La primera situación por la que se hablaba de una separación es porque yo tenía un cambio de vida, hice cambios en mi forma de ser, en mi fe, y ya me sentía incomoda en el escenario”, comentó.

Por otra parte, aclaró sí es verdad que ella y Garza le debían miles de pesos a Luna por el trabajo que hacían juntas.

“Todo se nos entregaba a las dos, cualquier dinero que se generara de ‘Las Lavanderas’, había una junta y se nos entregaba a las dos por igual, tanto cuentas como dinero”, aseguró.

Además, mencionó que otro motivo por el cual ellas decidieron dejar de trabajar juntas fue porque Luna se negó a pagar los impuestos que ambas debían, y Panini tuvo que pagar la cuenta de las dos.

“A mi se me requirió en el año 2012, por parte de la autoridad un pago de impuestos que era de las dos, tanto mío como de la señora Karla Luna… los depósitos de lavanderas entraban a mi cuenta porque ella no estaba dada de alta en ese momento, entonces entraban a mi cuenta y yo a su vez transfería ese dinero a ella. Cuando a mi me requieren en ese año, me dicen la cantidad de impuestos que hay que pagar yo le digo a ella ‘oye hay que pagar esta cantidad de impuestos que nos corresponde a las dos, porque es dinero que entró a mi cuenta, pero yo te depositaba tu mitad’, bueno pues, esa fue otra razón (de separación) porque ella no me respondió sobre ese dinero”, agregó.