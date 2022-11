Karla Díaz reveló lo que Thalía le pidió para aparecer en 'Pinky Promise'

CIUDAD DE MÉXICO.- Karla Díaz saltó a la fama al ser una de las integrantes del reconocido grupo de música pop JNS aunque en los últimos años ha sido reconocida pro una de las ‘YouTubers’ del momento con su canal de ‘Pinky Promise’,

Fue durante pandemia que la cantante decidió comenzar este proyecto que ha sido un total éxito y hace unos días comenzó una nueva sección llamada ‘Legends’ donde estuvo como invitada especial Thalía y el video ya cuenta con más de un millón de vistas.

Karla Díaz estuvo presente un evento que realizó la revista GLAMOUR donde fue interceptada por los medios donde aprovechó para manifestar la emoción de poder estar en este tipo premios donde se reconoce el trabajo de la mujer.

Fue el canal de Youtube de Ernesto Buitron que reveló la grabación donde un reportero le cuestionó sobre cómo logró colaborar con Thalía debido a que pocas veces se deja ver de esa forma, pero mucho tuvo que ver la trayectoria y experiencia que ofrece el programa.

Creo que es la magia de ‘Pinky Promise’ creo que es un programa más que una entrevista, es una plática entre amigos, esa es la atmosfera que se crea, ella se encontró en un lugar cómodo, donde podía ser ella misma” comentó.

Por su parte Karla Díaz confesó que ella se comportó como la “amiga” que es con sus seres queridos eso ayudó para que Thalía se sintiera “agusto” y la siguiera con sus locuras.

Otro de los reporteros le preguntó sobre si en algun momento de su vida había vivido “acoso” a lo que ella respondió que en su caso si llegó a vivir comentarios incómodos, pero siempre tuvo la oportunidad de poner un alto.

Thalía habló sobre lo que trae en su bolso

Thalía fue la primera invitada de la secicón de ‘Legends’ del canal de YouTube Pinky Promise, donde Karla Díaz le pidió si podía mostrar lo que traía dentro de su bolso de mano, es por eso que la actriz empezó a mostrar alguno de sus productos, como mentas para cuando se le llegue a ofrecer en el día.

"Tú dijiste que ahi traes tus mentas right? Importantisíma la menta y hablando de aromas siempre traigo mi perfume, me gusta cuando llego lo echo asi, porque me gusta que huela rico el lugar” comentó la cantante.