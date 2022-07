Karla Díaz aparece en las pantallas del Times Square

NUEVA YORK.- Recientemente la integrante de JNS, Karla Díaz dio a conocer que se encontraba grabando la nueva temporada de su exitoso programa de YouTube 'Pinki Promise'.

Sin embargo, la gran sorpresa que se llevaron sus seguidores es que en la cuarta temporada usaría un estudio en Los Ángeles, California.

Recordemos que Pinki Promise inicio durante la pandemia de 2020 y ha ganado rápidamente mucha popularidad entre los usuarios y ya cuenta con más de 1 millón de suscriptores.

El programa en donde ahora Karla se ha desarrollado como conductor trata de una serie de entrevistas y dinámicas divertidas en compañía de sus invitados como: Dulce María, Yuridia, Paulina Rubio, José Eduardo Derbez por mencionar algunos.

A poco menos de un mes que se estrene la cuarta temporada, la publicidad ya se hizo notar y para sorpresa de muchos un espectacular anuncion en las calles de Times Square dejó ver que el show traspasó fronteras y en las pantallas se anunció la temporada.

Karla a través de la cuenta de Pinky Promise dejó ver lo emocionada que se siente por este gran logró de aparecer en las enormes pantallas de la ciudad de Nueva York.

“Hace muchos años tuve la oportunidad de visitar NYC, cuando conocí Times Square me quede sin palabras y soñé lo increíble que sería aparecer en una de esas pantallas tan emblemáticas algún día. No sabía cómo ni cuándo sucedería, pero la ilusión de aparecer ahí era algo que deseaba con todo mi corazón. Ayer a las 12 de la noche la vida me sorprendió con una de las experiencias más bonitas que he tenido y me concedió ese sueño”, comentó.